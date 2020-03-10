Хабаровск, , 04:48 — REGNUM Более 500 тыс. бланков для Всероссийской переписи населения поступили в Хабаровский край, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Хабаровскстате.

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«В нашем регионе перепись начнётся с района им. Полины Осипенко. С 20 апреля по 20 мая учёт населения проведут в сёлах района, в переписи будут участвовать девять человек и один контролёр, все из числа местных жителей. Собранные сведения отправят в краевую столицу», — рассказала руководитель Хабаровскстата Александра Нотевская.

После района им. Полины Осипенко учёт населения пройдёт в ряде северных сёл. Основная перепись населения в Хабаровском крае пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная, 12-я по счёту, перепись населения состоится с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Гражданам России предложат ответить на 30 вопросов.