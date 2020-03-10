Иньчуань, Китай, , 04:39 — REGNUM Нинся-Хуэйский автономный район на северо-западе Китая продолжит расширять финансовую поддержку бедняков для победы над нищетой в регионе, выделив 3 млрд юаней ($433 млн) кредитов в этом году, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

Средства пойдут на развитие промышленности, медицины и общественных служб, строительство инфраструктуры и жилья. Регион также увеличит возрастное ограничение заявителям на получение займов с 60 до 65 лет, сообщили в администрации финансового надзора региона.

К концу 2019 года выдача небольших займов в регионе достигла размера 7,55 млн юаней. Эти займы затрагивают 80% бедных домохозяйств. Средняя сумма займа на домохозяйство составляет 50 тыс. юаней.

Напомним, что Китай планирует до конца 2020 года побороть нищету в стране, перейдя в число стран умеренного достатка населения. Для этого ему предстоит вывести свыше 5,5 млн человек из состояния нищеты по всей стране, включая 18 800 человек в Нинся.