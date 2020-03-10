Анадырь, , 04:45 — REGNUM Правительство Чукотки на своём официальном сайте запустило опрос об участии в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

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«С помощью гаджета или компьютера, причём абсолютно анонимно, любой житель Чукотки может принять участие в опросе «Наша Конституция». Опрос продлится до 31 марта», — пояснили в правительстве.

Власти предлагают ответить на вопрос: «Планируете ли вы участвовать в голосовании?», для ответа есть два варианта «да» и почему «нет». Также нужно указать место жительства и пол.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля 2020 года. Это будет выходной день.

Президент РФ Владимир Путин 6 марта высказался относительно возможности возглавить Государственный совет после истечения срока его президентских полномочий.