Ухань, Китай, , 04:31 — REGNUM Число вновь заразившихся коронавирусом COVID-19 в эпицентре эпидемии китайской провинции Хубэй достигло 17 человек, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Все новые случаи приходятся на столицу региона города Ухань, где и произошла вспышка инфекции. По последним данным, общее число подтвержденных случаев заражения в Хубэе новым коронавирусом достигло 67 760.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Китае за пришедшие сутки было выявлено 19 новых случаев заражения COVID-19, включая два «импортных».

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