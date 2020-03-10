Ухань, Китай, , 04:18 — REGNUM В эпицентре эпидемии нового коронавируса в Китае столице провинции Хубэй городе Ухане закрыто 14 временных госпиталей, которые были оборудованы на месте общественных заведений, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

Временный госпиталь «Цзянхань» был оборудован на месте международного выставочного центра Уханя был азкрыт в 15:00 по местному времени 9 марта, в связи с чем общее число закрытых временных госпиталей достигло 14.

Всего же в городе было оборудовано 16 таких госпиталей на месте гимназий, выставочных центров и прочих заведений. Порядка 12 тыс. пациентов получали там лечение. Переоборудование общественных мест в госпитали стартовало 3 февраля — в пик эпидемии коронавируса.