Пекин, , 04:11 — REGNUM Большинство из 50 тыс. выздоровевших после нового коронавируса в Китае получали препараты традиционной китайской медицины (ТКМ), сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

Заместитель главы Национальной администрации традиционной китайской медицины Юй Яньхун сообщил во время пресс-конференции в Пекине, что свою эффективность продемонстрировал подход комбинации препаратов западной медицины и ТКМ при лечении больных коронавирусной пневмонией.

Препараты ТКМ применялись при лечении 74 603 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19 по всей страны или 92,5% от общего числа заразившихся. По словам эксперта, данный подход дает намного более скорые результаты нежели при лечении пациентов только каким-то одним из двух методов.

Лечение с применением препаратов ТКМ ориентируется на активизацию естественных защитных механизмов человеческого организма и на его собственные силы преодоления болезни. При этом, лечение ТКМ носит индивидуальный характер в зависимости от географии проживания и индивидуальных особенностей пациента, сообщил заместитель директора Национальной комиссии здравоохранения КНР Цзэн Исинь.