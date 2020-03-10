Пекин, , 04:03 — REGNUM На материковой части Китая выявлено два новых «импортных» случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Таким образом общее число «импортных» случаев заражения в Поднебесной достигло 69. Два новых случая приходятся на Пекин и на провинцию Гуандун на юге страны.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Китае за прошедшие сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 17 приходятся на эпицентр эпидемии провинцию Хубэй.