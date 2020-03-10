Канберра, , 04:02 — REGNUM Уиллоубийская средняя школа для девочек в австралийском штате Новый Южный Уэльс была закрыта после того, как у одной из учащихся был обнаружен коронавирус, сообщает The Australian.

Это уже третья закрытая школа в Австралии, ранее в связи с выявлениями случаев заражения COVID-19 у учащихся были закрыты две школы в Сиднее.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 90 человек. Жертвами вируса стали четверо заболевших.