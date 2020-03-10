Пекин, , 03:55 — REGNUM Китайская таможня изъяла 820 кг контрабандных панцирей панголин, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

Случай контрабанды был раскрыт в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны и в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщили в Главном управлении таможни КНР. Девять подозреваемых были пойманы во время операции по борьбе с незаконной торговлей дикими животными и изделиями из них.

С начала вспышки нового коронавируса в Китае Поднебесная усилила меры борьбы с нелегальной деятельностью, связанной с дикими животными, поскольку, по мнению экспертов, вирус мог передаться человеку от диких животных.