Владивосток, , 03:27 — REGNUM В Международный женский день — 8 Марта — в родильных домах Приморья на свет появились восемь мальчиков и шесть девочек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказали в краевом минздраве, больше всего детей 8 марта родилось в перинатальном центре: три мальчика и три девочки. В роддоме № 3 города Владивостока родилось три мальчика и две девочки. По одному малышу родилось в роддоме № 4 (девочка), роддоме при краевой больнице (мальчик) и роддоме Находки (мальчик).

«В краевом минздраве подчеркивают, что все мамы и малыши чувствуют себя хорошо», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге общественники поздравили женщин-медработниц, которым по долгу службы пришлось работать в Международный женский день.