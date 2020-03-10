Уагадугу, , 00:33 — REGNUM О двух первых случаях заражения новым коронавирусом в Буркина-Фасо заявили в министерстве здравоохранения африканской страны, передает 9 марта Reuters.

Сообщается, что заболевшими оказались муж и жена. Семейная пара вернулась недавно из Франции. В настоящий момент они находятся на карантине.

Буркина-Фасо стала шестой страной к югу от Сахары, в которой был обнаружен коронавирус. Ранее сообщалось о выявлении инфицированных в Того, Сенегале, Камеруне, Нигерии и ЮАР.