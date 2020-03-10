Тирасполь, , 00:08 — REGNUM Пятеро граждан Приднестровской Молдавской Республики, вернувшиеся из Италии рейсом Милан-Кишинев вместе с зараженной коронавирусом женщиной, помещены в карантин в Приднестровье. Как сообщил Первому приднестровскому каналу министр внутренних дел Приднестровья Руслан Мова, все пятеро находится дома, но под постоянным контролем врачей.

«Мы взяли их под наблюдение. Каждые четыре часа измеряем им температуру. Они находятся в домашних условиях. Мы им выделили из официального резерва бактерицидные лампы. Сейчас проводим все необходимые мероприятия», — сказал Мова, добавив, что симптомов болезни у них нет.

ИА REGNUM напоминает, что 7 марта в Молдавии выявлен первый случай коронавируса у женщины, прилетевшей из Италии. Вместе с ней помимо граждан Молдавии летели 10 граждан Украины и четыре или пять жителей Приднестровья.

В Молдавии 8 марта введен оранжевый код опасности распространения коронавируса, а власти разыскивают пассажиров рейса Милан-Кишинев, которые летели вместе с заболевший. Многих из них не могут найти, потому что они указали ложные данные и адреса в эпидемиологических картах при погранконтроле.

В соседней Румынии полностью отменили все рейсы в Италию и из этой страны. Отметим, что в Италии проживает большое количество гастарбайтеров из Молдавии и Румынии.

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