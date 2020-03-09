Кишинёв, , 23:58 — REGNUM Шесть граждан Молдавии госпитализировали 9 мая в Инфекционную больницу Кишинева с подозрением на заражение COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в Минздраве Молдавии, врачи взяли лабораторные анализы.

По словам министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, ранее анализы четырех человек, у которых подозревали COVID-19, оказались отрицательными. «На данный момент есть шесть человек с подозрением на коронавирус, которых доставили в столичную инфекционную больницу с пограничных КПП», — сказала она.

Министр также сообщила, что 17 граждан Молдавии, которые ехали автобусом из Италии, помещены на карантин в Румынии после того, как у одного из пассажиров обнаружили высокую температуру.

Напомним, 7 марта в Молдавии выявлен первый случай коронавируса у женщины, прилетевшей из Италии.

В республике введен оранжевый код опасности распространения коронавируса, а власти разыскивают пассажиров рейса Милан-Кишинев, которые летели вместе с заболевший. Многих из них не могут найти, потому что они указали ложные данные и адреса в эпидемиологических картах при погранконтроле.

В соседней Румынии полностью отменили все рейсы в Италию и из этой страны. Отметим, что в Италии проживает большое количество гастарбайтеров из Молдавии и Румынии.

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