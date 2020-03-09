Идлиб, Сирия, , 23:44 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб наблюдается снижение числа обстрелов населенных пунктов со стороны незаконных вооруженных группировок. Об этом 9 марта сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев.

Глава центра отметил, что благодаря российско-турецким договорённостям по введению с 6 марта режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе наблюдается снижение числа артобстрелов.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Анкаре, не зарегистрировано», — цитирует RT завление Журавлёва.

Однако представитель минобороны РФ подчеркнул, что со стороны не подконтрольных Турции территорий за прошедшие сутки бандформированиями были произведены обстрелы двух населенных пунктов Латакии — Айн-Эн-Нуар и Танжар.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в сирийской провинции Идлиб незаконными вооруженными группировками режим прекращения огня был нарушен восемь раз.

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