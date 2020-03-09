Лиссабон, , 23:20 — REGNUM Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза пробудет на карантине в своей резиденции в течение двух недель из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом 9 марта сообщает Reuters.

Данное решение было принято для примера гражданам страны ответственного поведения в условиях угрозы инфекции. Политик прошел тест на определение коронавируса, который дал отрицательный результат, тем не менее он все равно решил устроить себе карантин.

Ди Соза в ближайшие две недели будет осуществлять свои обязанности, находясь в собственном доме.

Напомним, в настоящее время в Португалии зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом. Учебные заведения страны были закрыты на карантин на неопределенное время.

Читайте ранее в этом сюжете: В Португалии медики изолировали пациента с подозрением на коронавирус