Париж, 9 марта 2020, 22:59 — REGNUM Во Франции заразился коронавирусом министр культуры страны Франк Риестер. Об этом сообщает 9 марта Agence France-Presse со ссылкой на представителя министерства.
«Результаты теста министра сегодня оказались положительными», — сказал источник.
9 марта телеканал BFM со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны сообщил, что общее количество инфицированных коронавирусом COVID-2019 во Франции превысило 1190 человек.
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