Москва, 30 апреля 2020, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
30 апреля
30 апреля 1942 года командующий Волховской группы Ленинградского фронта приказал войскам 2-й ударной армии перейти к обороне на любанском направлении на фронте Кривино — Красная Горка — Еглино — озеро Чёрное.
30 апреля 1943 года авиация Красной армии совершила налёт на вражеские суда возле Феодосии и Севастополя.
30 апреля 1944 года правительства СССР и Чехословакии достигли соглашения на случай вступления Красной армии на чехословацкую территорию.
30 апреля 1945 года в 5 часов утра войска 1-го Белорусского фронта начали штурм рейхстага. В 13 часов 50 минут подразделение Красной Армии через проломы в стенах ворвалось в здание. Разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария, при поддержке офицера Алексея Береста и отряда автоматчиков водрузили Знамя Победы на крыше рейхстага.
Войска 2-го Белорусского фронта завладели Грайфсвальдом, Нойштрелитцем и ещё 6 городами.
Силы 1-го Украинского фронта в юго-западной части Берлина заняли ряд кварталов в городском районе Вильмерсдорф и железнодорожную станцию Весткройц.
Войска 4-го Украинского фронта освободили города Моравска-Острава и Жилина в Чехословакии.