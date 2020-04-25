Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

25 апреля

25 апреля 1944 года авиация Красной армии провела бомбардировку железнодорожных узлов в Латвии, в результате которой было уничтожено несколько эшелонов противника с военной техникой и цистернами.

25 апреля 1945 года войска 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, выйдя к реке Эльбе, в районе города Торгау встретились с частями 1-й американской армии. Войска противника в северной Германии оказались отрезаны от сил, находившихся в южной Германии.

Войска 1-го Белорусского фронта перехватили все пути, идущие из Берлина на запад, и в районе населенного пункта Кетцин северо — западнее Потсдама соединились с войсками 1-го Украинского фронта. Тем самым находящийся в Берлине противник попал в окружение. Силы 1-го Белорусского фронта заняли города Эльшталь, Рорбек, Марквардт, город Мюльрозе юго-западнее Франкфурта-на-Одере и 3 пригорода Берлина. В то же время войска фронта вели бои в северной, восточной и юго-восточной частях Берлина.

С уничтожением последней группировки противника на Земландском полуострове завершилась Восточно-Прусская операция 3-го Белорусского фронта. В ходе неё Красная армия разгромила несколько армий немецкой группа армий «Центр» и заняла всю Восточную Пруссию.

Войска 1-го Украинского фронта завладели городом Кетцин, 40 населёнными пунктами севернее города Коттбус и 2 районами в юго-западной части Берлина. Северо-западнее Дрездена части фронта форсировали реку Эльба и заняли город Риза.

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