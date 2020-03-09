Мадрид, , 22:44 — REGNUM Власти испанского города Мадрид с 11 марта решили приостановить всю образовательную деятельность на следующие две недели. Об этом 9 марта сообщил на пресс-конференции глава испанской столицы Изабель Диас Аюсо.

Отмечается, что приостановление учебной деятельности включает все уровни образования, от детских садов до университетов, и начнется в среду, 11 марта.

На данный момент в Мадриде насчитывается 578 зараженных коронавирусом, в результате болезни погибли 17 человек.

Напомним, минздрав Испании в понедельник, 9 марта, опубликовал данные согласно которым в стране зафиксировано 28 случаев смерти от коронавируса. Заболевание было выявлено у 1 204 испанцев, из которых 30 человек выздоровели. К наиболее пострадавшим территориям от вспышки коронавируса относятся Мадрид (577 случаев заражения), автономные сообщества Страна Басков (149), Ла Риоха (102) и Каталония (101).

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