Москва, 23 апреля 2020, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
23 апреля
23 апреля 1943 года корабли Северного флота атаковали транспорты противника в Баренцевом море.
23 апреля 1944 года правительство СССР по предложению Датского освободительного совета (коалиции нелегальных антифашистских партий, занимавшейся координацией местного сопротивления) приняло в Москве представителя коммунистической организации «Борющаяся Дания».
23 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта, завладев 11 городами возле Берлина, вошли в сам Берлин с юга. Другие силы фронта в это время заняли города Эссен, Кирххайн, Фалькенберг, Мюльберг, Пульснитц и вышли на реку Эльба северо-западнее Дрездена.
Войска 2-го Украинского фронта освободили в Чехословакии город Микулов.