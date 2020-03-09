Белград, , 22:36 — REGNUM В Сербии выявлен второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник, 9 марта, пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«9 марта 2020 года (в Сербии) был подтвержден второй случай заболевания COVID-19», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что инфицированным оказался гражданин Китая.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта глава министерства здравоохранения Сербии Златибор Лончар на пресс-конференции сообщил, что в стране у 43-летнего мужчины, вернувшегося из Будапешта, подтвержден диагноз «коронавирус».

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