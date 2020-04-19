Москва, 19 апреля 2020, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
19 апреля
19 апреля 1944 года авиация Красной армии совершила массированный налет на железнодорожный узел Львов.
Выпущена директива Ставки о воссоздании 2-го Белорусского фронта из армий Западного фронта.
Западный фронт переименован в 3-й Белорусский фронт. Его командующим назначен генерал-полковник Иван Черняховский.
По указанию Ставки войска Ленинградского, 3-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов перешли к обороне.
В Днепровско-Бугском лимане воссоздана Дунайская военная флотилия, позднее перебазированная в Одессу.
19 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, разбив врага на Зееловских высотах, начали окружение главных сил берлинской группировки противника. Остатки вражеских сил отошли к франкфуртско-губенскому рубежу обороны на Одере. Красная армия продвигалась по западному берегу реки Одер западнее Кюстрина, одновременно заняв города Мускау и Вейсвассер.
Силы 2-го Белорусского фронта форсировали реку Ост-Одер и с боями дошли до восточного берега реки Вест-Одер, не позволив немцам перекинуть 3-ю танковую армию под Берлин.
Войска 1-го Украинского фронта переправились через реку Нейсе и отражали контрудар противника в районе Герлиц. Входящая в состав фронта 2-я польская армия заняла город Ротенбург.