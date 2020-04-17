Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

17 апреля

17 апреля 1942 года части 33-й армии Западного фронта, окружённые западнее Вязьмы, понесли большие потери и были вынуждены прекратить организованное сопротивление, перейдя к отдельным сражениям на обширной территории при поддержке партизан, кавалерийского и воздушно-десантного корпусов. Вскоре командующий армией Михаил Ефремов получил ранение и, чтобы избежать пленения, застрелился. Оставшиеся войска смогли соединиться с основными силами Красной армии только в июне.

17 апреля 1943 года на Кубани начались крупные воздушные бои, шедшие до 7 июня, в ходе которых противник потерял более 1100 самолётов.

Немцы перешли в наступление на плацдарм Красной Армии в районе Мысхако в Краснодарском крае.

В Минске гитлеровцы начали карательную операцию «Волшебная флейта» против подпольщиков, партизан и мирного населения.

17 апреля 1944 года завершилась Проскуровско-Черновицкая наступательная операция войск 1-го Украинского фронта. Красная Армия продвинулась на 80−350 км, освободила часть Правобережной Украины, вышла на границу с Чехословакией и закрепилась на рубеже Киселин — Лясковце — Верхний Виков. Фронт противника оказался рассечен на две части.

Закончилась Уманская наступательная операция 2-го Украинского фронта. Красная армия уничтожила Уманскую группировку противника, форсировала Днестр и, пройдя до 400 км, вышла на территорию Румынии.

Войска Отдельной Приморской армии вышли к укрепленным позициям противника под Севастополем.

Согласно директиве Ставки 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты перешли к обороне.

Гитлеровцы начали карательную операцию «Весенний праздник» против партизан и населения Полоцко-Лепельской партизанской зоны. Всем партизанским отрядам удалось с боями выйти из блокады. Однако каратели убили более 7 тысяч мирных жителей и отправили в Германию ещё более 11 тысяч.

17 апреля 1945 года СССР, Канада, США и Великобритания подписали в Оттаве «Четвертый протокол» о снабжении Советского Союза для поддержки его наступления.

Войска 1-го Белорусского фронта прорвали основную линию обороны противника на Зееловских высотах в 90 км к востоку от Берлина.

Силы 1-го Украинского фронта сломили сопротивление противника западнее реки Нейсе и вышли к реке Шпрее.

Войска 2-го Украинского фронта в Австрии освободили город Цистерсдорф