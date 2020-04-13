Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

13 апреля

13 апреля 1943 года партизаны четырёх белорусских бригад провели Белыничскую операцию по одновременному нападению на 8 тыловых гарнизонов противника. Операция стала одной из крупнейших в Белоруссии.

13 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта при поддержке партизан освободили Симферополь и Евпаторию.

Части Отдельной Приморской армии заняли город и порт Феодосия, города Старый Крым и Ислам-Терек, железнодорожную станцию Владиславовка и в районе Карасубазара соединились с войсками 4-го Украинского фронта.

Черноморский флот перебросил торпедные катера от Новороссийска в Скадовск для действий на коммуникациях между Крымом и Румынией.

13 апреля 1945 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов при поддержке Дунайской военной флотилии освободили Вену.

Войска 2-го Украинского фронта в Чехословакии освободили г. Годонин.

Войска 3-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии начали боевые действия по ликвидации земландской группировки противника.