Йошкар-Ола, , 22:19 — REGNUM В Марий Эл 12−15 марта пройдёт V Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов. Планируется, что в нём примут участие около 150 поисковиков из 40 регионов страны, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

По словам министра молодежной политики, спорта и туризма республики Лидии Батюковой, основные мероприятия слёта пройдут на базе Марийского государственного университета — в «Точке кипения», а также в учебных аудиториях. Церемония торжественного открытия мероприятия состоится в Республиканском театре кукол. В рамках церемонии открытия пройдет панельная дискуссия «Перспективы развития студенческих поисковых отрядов», спикером которой выступит Елена Цунаева, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России, сопредседатель центрального штаба ОНФ.

Планируется, что в рамках слёта будет представлен инновационный метод дистанционного зондирования земли для проведения поисковых работ в местах сражений Великой Отечественной войны, который разрабатывают в МарГУ. Также участники обсудят новые подходы к подготовке историков на основании практического опыта поисковых работ, а также методы патриотического воспитания с учётом участия в работе поисковых отрядов.

ИА REGNUM напоминает, «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Участниками движения стали уже более 42 тыс. человек в составе почти 1,5 тыс. поисковых отрядов. В течение шести лет поисковики подняли останки более 120 тыс. советских солдат и офицеров, погибших в боях Великой Отечественной войны.

IV Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов проходил в марте прошлого года в Саранске (Мордовия). В нём приняли участие около 100 поисковиков из 33 регионов России. основной площадкой проведения мероприятий слёта стал Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва.