Лондон, , 22:19 — REGNUM В Лондоне от коронавирусной инфекции COVID-2019 скончался еще один человек. Об этом 9 марта сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свой источник.

По последним данным, в Великобритании общее число погибших в результате болезни, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до пяти человек.

«Пациент, которому было больше 70 лет…, скончался в больнице», — отметил представитель больницы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок во время выступления в парламенте страны заявил, что общее число погибших в стране от коронавирусной инфекции достигло четырех человек. По его словам, всего в стране выявлено 319 случаев заболевания COVID-19.

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