Мадрид, , 22:21 — REGNUM Количество заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Испании составило 1204 человек. Об этом 9 марта сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

Также, согласно отчету ведомства, от инфекции скончались 28 человек. Ранее в Испании сообщалось о 1006 случаев заражения коронавирусом COVID-2019.

Как передавало ИА REGNUM, вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском Ухане. Болезнь распространилась на десятки стран мира и прочно закрепилась в повестке дня мировых СМИ.

От инфекции в мире скончались свыше 3 тыс. 500 человек.

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