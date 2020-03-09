Вашингтон, 9 марта 2020, 22:20 — REGNUM Морской пехотинец вооруженных сил США, заболевший коронавирусом, проходил службу в агентстве обороны недалеко от Пентагона. Об этом 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Как отмечают журналисты издания, военный недавно вернулся из Эфиопии, где и мог заразиться инфекцией.
Напомним, ранее Европейское командование вооруженных сил США на странице в соцсети Twitter сообщило, что военнослужащий США, проходивший службу на базе в Италии, заразился коронавирусной инфекцией.
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