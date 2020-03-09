Лондон, , 21:55 — REGNUM В Великобритании скончался еще один инфицированный новым коронавирусом пациент. Об этом заявил 9 марта министр здравоохранения и социальных дел королевства Мэтт Хэнкок во время выступления в парламенте страны.

По его словам, общее число погибших в стране от данного заболевания достигло четырех человек.

Хэнкок отметил, что всего на территории страны выявлено 319 случаев заболевания COVID-19.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 8 марта в Великобритании количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 составляло более 270.

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