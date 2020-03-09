Бейрут, , 21:36 — REGNUM Власти Ливана подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом, об этом 9 марта сообщает Al Arabia.

Общее число заболевших, таким образом, достигло 41 человек. Последние пробы были взяты у 122 человек, из них подтвердились девять.

Напомним, в последние месяцы Ливан переживает серьезные финансовые и социальные потрясения. Вспышка коронавируса может значительно усугубить ситуацию, если не будет локализована.

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