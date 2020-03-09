Рим, , 21:13 — REGNUM Число жертв коронавируса в Италии достигло 463 человек, об этом 9 марта сообщает Reuters.

По данным журналистов информационного агентства, число заболевших достигло 9 тыс. 172 человека.

Напомним, Италия является одной из стран Евросоюза, где вспышка указанной инфекции ощущается наиболее остро. Власти страны предпринимают ряд мер для локализации распространения болезни, в частности запрещают мероприятия с участием большого количества людей.

Как передавало ИА REGNUM, вспышка коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. От инфекции в мире скончались уже 3 тыс. 500 человек, свыше 100 тыс. человек заразились.

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