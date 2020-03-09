Афины , , 21:03 — REGNUM В Греции число заразившихся коронавирусом увеличилось до 84 человек, об этом 9 марта сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что среди заразившихся — 81 граждан Греции и трое граждан иностранных государств. При этом 56 случаев заражения связаны с паломнической поездкой греков в Израиль и Египет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за минувшие сутки были выявлены еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Все трое недавно посещали Италию, которая стала крупнейшим очагом распространения коронавируса в Европе.

Число стран, где выявлены случаи заражения коронавирусом, достигло 101. Последней страной, где подтвержден случай заражения коронавирусом, стал Кипр.

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