Киев, , 20:45 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый план профилактических мероприятий с целью борьбы с распространением коронавируса, сообщает 9 марта пресс-служба украинского правительства.

Так, главам украинских ведомств поручено пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения населения средствами индивидуальной защиты с учётом трёхмесячной потребности.

Министерству здравоохранения поручено разработать план по определению алгоритмов действий на случай появления новых заражённых коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта на Украине был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Сообщалось, что семейная пара путешествовавшая по Италии, прошла температурный скрининг на границе с Украиной. Почувствовав симптомы заболевания, мужчина самоизолировался, а затем уведомил о ситуации семейного врача.

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