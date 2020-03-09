Эрбиль, Ирак, , 20:55 — REGNUM Генеральный совет по туризму Иракского Курдистана оштрафовал порядка 100 представителей отелей и ресторанов за нарушение инструкций правительства по борьбе с коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает Kurdistan24.

Чиновники курдской автономии, по данным журналистов, продолжат инспектировать места массового скопления жителей автономии на предмет соблюдения санитарных норм, направленных на минимизацию риска заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в китайском Ухане произошла вспышка коронавируса. С тех пор от инфекции в мире скончались свыше 3 тыс. 500 человек, около 110 тыс. человек заболели.

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