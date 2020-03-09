Оттава, , 20:21 — REGNUM В Канаде число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-2019 увеличилось до 71 человека. Об этом, как передает ТАСС, сообщила 9 марта представитель минздрава страны Тереза Тэм.

По ее словам, в провинции Онтарио выявлены 34 случая заболевания, в Британской Колумбии — 27, в Альберте — шесть, в Квебеке — четыре.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта власти Канады выделили для изучения коронавируса COVID-19 сумму в размере 27 млн канадских долларов ($20 млн).

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