Москва, , 20:02 — REGNUM В Москву в конце недели вернется арктический холод, который будет сопровождаться снегом и шквалистым ветром до 23 м/с. Об этом 9 марта сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что подобная метеорологическая обстановка является традиционной для марта, когда вслед за вторжением холодного фронта придет в столицу холодный полярный воздух. Вследствие этого в Москве резко понизится температура, дневные значения которой не будут превышать 3 — 5 °C.

По словам синоптика, в пятницу, 13 марта, в столице прогнозируются ливневые дожди с мокрым снегом, сопровождающиеся сильными порывами ветра до 23 м/с. В субботу, 14 марта, ночные значения температуры будут около 0 °C, а дневные — до 0 — 2 °C. Ожидаются локальные осадки в виде мокрого снега, глубина покрова которого достигнет около 1 см.

«В воскресенье и начиная со следующей недели выходит следующий антициклон: будет солнечно, распогодится, но морозы окрепнут — ночью от минус 2 до минус 7, днем около нуля. На дорогах гололедица», — заключил Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд для 9 марта, начиная с 2017 года.

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