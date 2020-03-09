Никосия, 9 марта 2020, 19:47 — REGNUM На Кипре зарегистрировано два случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Это островное государство оставалось последним в Евросоюзе, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, число стран, где выявлены случаи заражения коронавирусом, достигло 100. Последней страной, где подтвержден случай заражения коронавирусом, был Бруней.
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