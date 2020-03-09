Берлин, , 19:05 — REGNUM Два человека, инфицированные новым коронавирусом, скончались в Германии. Об этом сообщает 9 марта Bild со ссылкой на местные власти.

«В Германии есть первые две подтвержденные смерти из-за коронавируса», — пишут журналисты издания.

Отмечается, что один пациент скончался в округе Хайнсберг, второй — в городе Эссен.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта в Египте скончался гражданин Германии, ранее заразившийся коронавирусом COVID-19.

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