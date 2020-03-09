Лондон, , 19:00 — REGNUM В Великобритании общее число заразившихся коронавирусом достигло 319 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и социальных дел Соединенного королевства.

Отмечается, что за прошедшие сутки число новых случаев заражения составило 46. За это же время трое пациентов скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, число стран, где выявлены случаи заражения коронавирусом, достигло 100. Последней страной, где подтвержден случай заражения коронавирусом, стал Бруней.

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