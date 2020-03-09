Мадрид, , 18:44 — REGNUM В Испании выявлено порядка 1006 случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Об этом 9 марта сообщает газета El Pais.

Ранее в испанском центре координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения минздрава страны заявили о 904 заразившихся инфекцией.

Напомним, издание El Pais сообщало, что по состоянию на 8 марта в стране было зарегистрировано 522 случая инфицирования новым типом коронавируса. Кроме того, было зафиксировано 10 смертельных исходов.

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