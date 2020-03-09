Бандар-Сери-Бегаван, , 18:34 — REGNUM У 53-летнего мужчины, недавно прилетевшего из Малайзии в Бруней, выявлен коронавирус. Об этом сообщает 9 марта агентство «Синьхуа» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, заразившийся COVID-19, состояние которого оценивается как стабильное, госпитализирован в местную больницу.

Таким образом, в Брунее был выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 9 марта минздрав Нигерии сообщил, что на территории африканской страны был выявлен второй случай заболевания коронавирусом COVID-2019.

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