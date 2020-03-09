Москва, 9 марта 2020, 18:30 — REGNUM Число стран, где выявлены случаи заражения коронавирусом, достигло 100. Последней страной, где подтвержден случай заражения коронавирусом, стал Бруней.
Информацию об этом агентству «Синьхуа» передало министерство здравоохранения этой страны.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за минувшие сутки были выявлены еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Все трое недавно посещали Италию, которая стала крупнейшим очагом распространения коронавируса в Европе.
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