Абу-Даби, , 17:37 — REGNUM Информацию СМИ о том, что в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) новым коронавирусом заразился гражданин Российской Федерации, проверяют дипломаты. Об этом 9 марта сообщили ТАСС в пресс-службе посольства РФ.

«Пока не получали в адрес посольства (России) информации на этот счет, — сказал собеседник агентства. — Работаем с компетентными органами».

По словам источника, до выяснения всех обстоятельств комментировать информацию пока не стоит.

9 марта агентство WAM со ссылкой на министерство здравоохранения ОАЭ сообщило, что коронавирус был обнаружен у гражданина РФ в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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