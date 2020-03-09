Париж, , 16:50 — REGNUM Общее количество инфицированных коронавирусом COVID-2019 во Франции превысило 1190 человек. Об этом 9 марта сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

«1191 подтвержденный случай (на территории страны)», — передают журналисты телеканала.

Отмечается, что число погибших, в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, составляет 21 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта данные министерства здравоохранения Франции свидетельствовали о том, что общее количество инфицированных вирусом в стране достигло 1126 человек.

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