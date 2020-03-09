Москва, , 16:52 — REGNUM В Москве метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд для 9 марта, начиная с 2017 года. Об этом 9 марта сообщается на сайте «Метеовести».

»Сегодня к 14.00 часам на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров дотянулись до отметки +11,3, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года», — сообщается на сайте.

Отмечается, что два года назад в этот день в столице столбики термометра поднялись до отметки +10,0 С.

Однако, синоптики предупреждают, что в конце недели в Москву придет похолодание, мокрый снег, сильный ветер, а на дорогах будет гололедица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 8 марта 2020 года стало самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений — рекорд тепла был побит ранним утром Международного женского дня. В 5:00 на метеорологической станции ВДНХ температура воздуха прогрелась до 8,5 градусов Цельсия. Это на 0,2 градуса выше предыдущего температурного рекорда.

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