Стокгольм, , 16:37 — REGNUM Почти 250 человек, которые заразились коронавирусом COVID-19, выявлены в Швеции. Об этом сообщает в понедельник, 9 марта, телеканал SVT.

В сообщении телеканала говорится, что в настоящее время всего на территории страны подтверждено 248 случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что за последние сутки в Швеции было выявлено несколько десятков случаев заболевания коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, в Швеции, по данным на 8 марта, были выявлены почти 190 человек, которые заразились коронавирусом.

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