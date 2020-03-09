Ташкент, , 16:35 — REGNUM В нынешнем году реализуются меры по кардинальному увеличению количества детских садов как базового звена воспитательного процесса, если в первом квартале 2019 года в стране насчитывалось более 9 700 детских садов, то сегодня их количество достигло 14 050, то есть в течение одного года выросло на 4 350. Об этом говорится в поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю 8 марта.

«Благодаря таким усилиям в этом году охват детей дошкольными образовательными учреждениями мы повысим с 54 до 60 процентов. В результате общее число воспитанников детских садов увеличится за год на 400 тысяч и составит 1 миллион 800 тысяч», сказал президент.

Вместе с этим, как передает корреспондент ИА REGNUM, в центре столицы Узбекистана фиксируются попытки захвата территории детских садов под строительство элитного жилья. В частности в настоящее время в Ташкенте подвергается опасности территория детсада «Солнышко», который якобы около 7 месяцев назад закрыли на реконструкцию (хотя необходимости в этом не было), однако до сегодняшнего дня никаких строительных работ в этом дошкольном учреждении не ведется.

Напротив, вплотную к детсаду возводится 13-этажный жилой дом, что является нарушение многих норм, в том числе градостроительных. Жалобы жильцов близлежащих домов, которым нужен этот детский сад, не находят отклика со стороны госорганов.

Общественники утверждают, что местная исполнительная власть уже имеет теневую договоренность с застройщиками о передачи им детсада. В целом, во всем Ташкенте происходит «уплотнение» между домов, местная исполнительная власть бесконтрольно раздает застройщикам внутридомовые зеленые зоны, детские площадки и другое. Жители Ташкента считают, что в связи с незаконными действиями городской власти, город превратиться скоро в каменные джунгли.