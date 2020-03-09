Красногорск, , 16:31 — REGNUM В Московской области установлены личности 36 человек, которые контактировали с местной жительницей, заразившейся коронавирусом. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

«У 36 человек взяты анализы на коронавирус. В настоящее время у всех результат отрицательный», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что все они были помещены на карантин под медицинское наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за минувшие сутки были выявлены еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Все трое недавно посещали Италию, которая стала крупнейшим очагом распространения коронавируса в Европе.

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