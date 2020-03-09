Амстердам, , 16:30 — REGNUM До 321 человека возросло количество заражённых коронавирусом в Нидерландах. Об этом 9 марта сообщает минздрав страны.

За сутки количество подтверждённых случаев заболевания выросло на 56 человек. Количество смертельных исходов в результате заболевания инфекцией осталось прежним, жертвами коронавируса в стране стали три человека.

По данным ведомства, большая часть заболевших заразилась COVID-2019 во время пребывания в Италии, где зафиксирована вспышка заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде Нидерландов рекомендовал жителям провинций, в которых отмечены случаи заболевания коронавирусом, ограничивать социальные контакты в случае появления симптомов заболевания, таких, как насморк, кашель, либо повышение температуры.

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