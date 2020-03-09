Берн, , 16:29 — REGNUM Число инфицированных коронавирусом в Швейцарии возросло до 312 человек. Об этом 9 марта сообщается в заявлении Федерального управления общественного здравоохранения страны.

В связи с угрозой распространения инфекции все массовые мероприятия, в которых участвуют свыше 1 тыс. человек, были отменены до 15 марта.

«Число зафиксированных больных достигло 312 человек», — говорится в заявлении, в котором также отмечается, что в настоящее время еще 62 человека проходят обследование.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована впервые в китайском Ухане в декабре 2019 года. В настоящее время от инфекции скончались свыше 3 тыс. 500 человек. Число заболевших превысило 100 тыс. человек.

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